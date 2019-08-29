فنانة شهيرة: عادل إمام ضيع عمري

محمد فضل- متابعات
أكدت النجمة شيرين سيف النصر ، أنها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن ، كما يعتقد البعض ، حيث ظلت لمدة تسع سنوات تقدم مسرحية بودى جارد مع الفنان عادل إمام .
وأضافت شيرين سيف النصر فى تصريحات نقلها موقع« صدى البلد» : هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية بودى جارد ، والتى كان يقوم ببطولتها النجم عادل إمام ، خاصة وان هذا العمل استهلكني ، بالإضافة التى أننى لم أقم بتصوير المسرحية بعد ذلك .
وتابعت شيرين سيف النصر ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما اثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.
واختتمت شيرين سيف النصر قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها.
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