» «كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا

29 أغسطس 2019 - 07:46 م

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملف العقود الخاصة بـ«الكاف» مع شركة «لاجاردير» سبورت الفرنسية، بعد تلقيه حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق و المغربي هشام العمراني سكرتير عام الكاف السابق بـ200 مليون جنيه.

كان عيسي حياتو قد منح الشركة الفرنسية حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية من 2017 حتى 2028.

وتمت إحالة عيسى حياتو، وهشام العِمراني، للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.