» «ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال

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برشلونة

المصريون

نجح ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا على حساب كلا من ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

ووقع الاختيار على ميسي بعد تألقه رفقة برشلونة حيث ساهم في قيادة فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد ليفربول.

وتنافس على الجائزة الثلاثى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلى، فنال جائزة هداف الدورى الإسبانى برصيد 36 هدفاً فى 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

 


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