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أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

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قطر

العاهل الاردني

قرار عاجل

امير

عودة العلاقات

رد أمير قطرتميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على قرار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإصداره قرارا أميريا وصفه بـ"العاجل".

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بيانا يتضمن إصدار أمير قطر، قرارا أميريا عاجلا، بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، سفيرا فوق العادة، مفوضًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار القرار الأميري إلى أن القرار يتم تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت في 16 يونيو الماضي استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.

وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر.

وأشار الأردن في بيانه "قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر".


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