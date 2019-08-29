«فان ديك» أفضل مدافع في دوري الأبطال

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المصريون

ليفربول

مدافع

فان ديك

توج الهولندى فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول بجائزة أفضل مدافع في أوروبا على حساب كلا من ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول وماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى السابق والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالى.

ووقع الاختيار على فان دايك كأفضل مدافع في أوروبا متفوقا على منافسيه بعدما ساهم في قيادة ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ليعيد الريدز إلى منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ 2005، كما ساهم فى عودة منتخب هولندا إلى الخريطة الأوروبية بقيادة الطواحين إلى نهائي دوري أمم أوروبا.

وهذه هي المرة الأولى فى مسيرة فان دايك كأفضل مدافع في أوروبا، في الحفل الذي المقام حاليا بإمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس على الجائزة ثنائى ليفربول الإنجليزى فيرجيل فان ديك وأرنولد بجانب ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى السابق والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالى.

ولعب فان ديك دوراً حاسماً فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى.


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