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لهذا السبب.. برلمانية ترفض إعفاء الطلاب من مصاريف الدراسة

الحياة السياسية

الدكتورة ماجدة نصر
الدكتورة ماجدة نصر

أحمد سالم

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البرلمان

الطلاب

مصاريف الدراسة

رفضت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم، بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، تخفيفًا على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقالت ماجدة نصر، إن هذا المقترح غير مقبول لأن المدارس الحكومية بها نظام إعفاء لغير القادرين عن سداد المصروفات بإعفائهم بعد التأكد من حالتهم وظروفهم الاقتصادية.

وأكدت ماجدة نصر، أن إعفاء كل الطلاب يعنى تحميل ميزانية الدولة أعباء كبيرة جدًا في ظل ضعف ميزانية وزارة التعليم وبالتالى المقترح غير قابل للتطبيق ولا يوجد مبرر لتعميمه لأن هناك أسر قادرة على دفع المصروفات وهي مصروفات رمزية وتدعمها الدولة.

وبالتالى فإن هذه المصروفات يتم الإنفاق منها على صيانة المدارس وتوفير بعض الانشطه والاعفاء منها ليس في صالح التعليم.

يذكر أن، خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، لإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، تخفيفًا على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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