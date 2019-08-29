  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

قرعة دورى ابطال اوروبا

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

عروس

عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم

هاني عبد العزيز

عالم مصري: اختراع لعلاج السرطان من شجر «الصفصاف»

البلايلى

رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

أرشيفية

لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

معدات صاروخية نقلتها إيران إلى لبنان بعد ضربات إسرائيلية

إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

«كانتونا» يتوج بجائزة رئيس "اليويفا"

الرياضة

كانتونا
كانتونا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة السودانية: سأكون رئيس وزراء لكل الشعب

#

رئيس الوزراء ينعى الرئيس التونسي الراحل

#

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

#

3 قضايا ناقشها الرئيس مع نظيره الجامبي

المصريون

رئيس الفيفا

حصل إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق على جائزة رئيس "اليويفا"، وذلك بمقر حفل توزيع جوائز الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" بإمارة "موناكو" الفرنسية.

وقرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم منح مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إيريك كانتونا، جائزة قارية (رئيس الويفا)رفيعة تقديراً لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله، تسمى بجائزة "الرئيس".

وأيصبح كانتونا البالغ من العمر حاليا 53 عاما، ثالث لاعب سابق لمانشستر يونايتد يكرم بهذه الجائزة بعد "السير" بوبي تشارلتون في 2008، وديفيد بيكهام في العام الماضي.

ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل حارس في أوروبا، حيث ضمت القائمة النهائية 3 حراس مرمى، وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى والمتوج بلقب دوري الأبطال، والفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام "وصيف دورى أبطال أوروبا"، والألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى والذى ودع المنافسات من نصف النهائى.

في حين ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع فى أوروبا لعام 2019، كلاً من، ثنائى ليفربول الإنجليزى فيرجيل فان ديك وأرنولد بجانب ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى السابق والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

أما قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2019، فضمت كلاً من، جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان ايركسن لاعب توتنهام، وفرينكى دى يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسبانى.

كما كشف "يويفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم والتي ضمت كلاً من، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويشهد الحفل أيضاً الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" لعام 2019، حيث ضمت قائمة المرشحين كلاً من، إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزى والمنتقل حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني، ولوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الالماني والمنتقل حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني، بجانب أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» «كانتونا» يتوج بجائزة رئيس "اليويفا"
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان
» «كوريا الشمالية» تقر تغييرًا دستوريًا لتعزيز دور «الزعيم»
» خامنئي يحذر روحاني من التفاوض مع واشنطن
» الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه
» مفاجآت في قائمة إنجلترا لمباراتي بلغاريا وكوسوفو
» بعد الهجوم على عدن.. انفصاليو اليمن يتعهدون بالثأر
» إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله
» حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية