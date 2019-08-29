  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

قرعة دورى ابطال اوروبا

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

عروس

عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم

هاني عبد العزيز

عالم مصري: اختراع لعلاج السرطان من شجر «الصفصاف»

البلايلى

رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

أرشيفية

لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

معدات صاروخية نقلتها إيران إلى لبنان بعد ضربات إسرائيلية

إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

وزير الري يجتمع بلجنة تنظيم إيراد نهر النيل

الحياة السياسية

وزير الري خلال اجتماعه بلجنة تنظيم إيراد نهر النيل
وزير الري خلال اجتماعه بلجنة تنظيم إيراد نهر النيل

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير المالية يجتمع مع ممثلي "فيس بوك".. لهذا السبب

#

الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

#

إزالة 31 حالة تعد على نهر النيل في ثلاث محافظات اليوم

#

الري: إزالة 13 حالة تعد على نهر النيل في محافظتين اليوم

نهر النيل

وزير الري

تنظيم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا عاجلًا للجنه تنظيم إيراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان.

وأفادت أجهزة الوزارة أنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان والتي لا تعد مؤشر عن إيراد النهر وأن الوارد حتى الأن من المياة أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي وأن حالة المطر حتى الأن حول المتوسط.

وأشار الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والاسكندرية وأكد سيادته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة ( الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو).

كما أكد أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

يشار إلى أن كافة أجهزة الوزارة المختلفه مستمرة في المتابعه على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» «كانتونا» يتوج بجائزة رئيس "اليويفا"
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان
» «كوريا الشمالية» تقر تغييرًا دستوريًا لتعزيز دور «الزعيم»
» خامنئي يحذر روحاني من التفاوض مع واشنطن
» الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه
» مفاجآت في قائمة إنجلترا لمباراتي بلغاريا وكوسوفو
» بعد الهجوم على عدن.. انفصاليو اليمن يتعهدون بالثأر
» إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله
» حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية