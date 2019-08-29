وزير الري يجتمع بلجنة تنظيم إيراد نهر النيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا عاجلًا للجنه تنظيم إيراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان.

وأفادت أجهزة الوزارة أنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان والتي لا تعد مؤشر عن إيراد النهر وأن الوارد حتى الأن من المياة أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي وأن حالة المطر حتى الأن حول المتوسط.

وأشار الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والاسكندرية وأكد سيادته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة ( الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو).

كما أكد أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

يشار إلى أن كافة أجهزة الوزارة المختلفه مستمرة في المتابعه على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.