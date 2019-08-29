رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

29 أغسطس 2019 - 05:34 م

أعلنت إدارة نادي الاهلي السعودي، اليوم، الخميس، حصولها على توقيع الجزائري يوسف بلايلي لاعب وسط الترجي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب نادي الاهلي السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

ولم يكشف الاهلي السعودي قيمة الصفقة، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن الترجي التونسي اشترط الحصول على 3 ملايين يورو نظير الموافقة على إتمام الصفقة.

وكان يوسف البلايلي توج مع منتخب الجزائر بطلاً لمسابقة كأس الامم الافريقية التي أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.