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بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا.
شاهد المباراة من هنا..
عشاء
فجر
04:07
شروق
05:34
ظهر
12:01
عصر
15:37
مغرب
18:28
19:58