  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

قرعة دورى ابطال اوروبا

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

عروس

عروس تطعن زوجها بعد دخولها حجرة النوم

هاني عبد العزيز

عالم مصري: اختراع لعلاج السرطان من شجر «الصفصاف»

البلايلى

رسميًا.. الأهلي يضم مهاجم الترجي التونسي

أرشيفية

لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

معدات صاروخية نقلتها إيران إلى لبنان بعد ضربات إسرائيلية

إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

اتحاد الكرة يعلن عقوبات كاس مصر

مفاجأة.. نهائي كأس مصر مُهدد بالتأجيل

«شيري عادل» ترد على «معز مسعود» بصورة تنشرها لأول مرة

الصفحة الأخيرة

معز وشيرى
معز وشيرى

أخبار متعلقة
#

"شيري عادل" تؤكد انفصالها عن معز مسعود

#

سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام

#

انفصال معز مسعود و"شيري عادل"

#

عمرو أديب: "الدنيا مقلوب في مصر وبره بسبب هذا الأمر"

المصريون

معز مسعود

شيري عادل

عادت الفنانة شيري عادل إلى التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدها مؤخرًا لنبأ انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود.

 وشاركت "شيري"، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها والدتها للمرة الأولى.

وبدت الأم والابنة وهما تمضيان بعض الوقت معاً في أحد الأماكن السياحية. وأطلق هذا موجة من التعليقات التي قارن فيها معظم المتابعين بين شكل الممثلة وشكل والدتها وتناولوا درجة الشبه بينهما وحققت الصورة أكثر من 20 ألف علامة إعجاب.

بينما هناك من فسرها على أنها رسالة من "شيري" لطليقها، الذي حذفت جميع الصور التي جمعتها به طوال عام كامل من الزواج. إذ أن هناك من رأى فيها بمثابة دعم من والدتها، وأنها تتمتع بدفء عائلي.  

وكانت "شيري" انفصلت عن "معز" قبل أيام، بعد أن تزوجا إثر تعاونهما معًا في مسلسل "السهام المارقة"، حيث كان معز منتج العمل وشيري إحدى بطلاته نشأت بينهما قصة عاطفية توجت بالزواج سرًا بعد انتهاء موسم رمضان، وأشهرا زواجهما بعد عدة أسابيع.

ومنذ ذلك الوقت ولم تفارقهما شائعات الانفصال. ونشرت "شيري" مؤخرًا خبرًا عن قصة انفصالها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وجاء في التفاصيل، أن "الانفصال بين معز مسعود وشيري عادل وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد مرور عام على زواجهما، وأن العلاقة بين الثنائي حاليًا قائمة على الصداقة بين الطرفين".

وبيّنت شيري عادل عبر حسابها، أن "المقابلات بينها وبين معز مسعود مستمرة؛ لأن بينهما تعاونات فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج وفنانة".

ومقطع الفيديو الذي شاركته عادل في 23 يوليو الماضي، وردت فيه على أن الإشاعات المتداولة حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، جاءت بعد الانفصال بينهما.

وظهرت شيري برفقة مسعود، في المقطع؛ للتأكيد على أنهما تجمعهما علاقة إنسانية ومستمرة بعد الطلاق.

فيما يعزو مصدر مقرب من "شيري" السبب الحقيقي للطلاق إلى إصرارها على العمل في مجال التمثيل فيما كان يرغب هو في دفعها إلى التفرغ لحياتها العائلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» «كانتونا» يتوج بجائزة رئيس "اليويفا"
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان
» «كوريا الشمالية» تقر تغييرًا دستوريًا لتعزيز دور «الزعيم»
» خامنئي يحذر روحاني من التفاوض مع واشنطن
» الدفاع الأمريكية: سحب قواتنا من أفغانستان سابق لأوانه
» مفاجآت في قائمة إنجلترا لمباراتي بلغاريا وكوسوفو
» بعد الهجوم على عدن.. انفصاليو اليمن يتعهدون بالثأر
» إسرائيل تكشف عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله
» حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية