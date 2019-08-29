طلب عاجل لـ"تامر أمين" من عادل إمام

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اليابان

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السيسي

النهار

تامر أمين

أشاد الإعلامي تامر أمين، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء برئيس جامعة هيروشيما، مشيرًا إلى أن اليابان من أهم الدول الصناعية ومن أكبر اقتصادات العالم.

واستعرض أمين جانبًا من اللقاء معقبا: "أي حاجة عايزها تلاقيها موجودة في اليابان، صنع ياباني، دولة خارجة من حرب استطاعت تنجح وتثبت وجودها في وقت قصير جدا، وهيكون في تعاون بينها وبين مصر في كل الجوانب في ظل وجود قيادة حكيمة مثل الرئيس السيسي".

وأضاف قائلا، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية"النهار":" بعد اللي شوفناه أمبارح بين الرئيس السيسي وبين رئيس جامعة هيروشيما، بطالب الفنان عادل إمام بتغيير اسم فيلم "التجربة الدنماركية" لـ"التجربة اليابانية".

وتابع أن التجربة اليابانية هي التي تصلح لتكون تجربة حياة في هذا العالم.

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