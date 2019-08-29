وصف قبيح من مستشار بن زايد لـ بشار

29 أغسطس 2019 - 12:02 م

وجه الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي رسالة قاسية لبشار الأسد، بسبب قصف إدلب.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "لا يفرحني وجود وفد من رجال الأعمال الإماراتيين في دمشق للمشاركة في مؤتمر ينظمه نظام الجزار بشار الذي يده ملطخة بدماء الشعب السوري وتقوم طائراته ومروحيات وقواته حاليًا بقتل المدنيين في مدن وبلدات ريف إدلب".

وعلق أحد متابعي مستشار بن زايد على تدوينته قائلاً: "لكن لا مشكلة لديك من استقبال عيال زايد لأفراد من عائلة الأسد وحمايتهم منذ 2014 في دبي".

وسخر أحد المغردين بقوله: "ع أساس إنتو في اليمن نتثروا الورد على الشعب".

يأتي هذا في الوقت الذي أسفرت فيه المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد أعرب الرئيسان التركي والروسي عن قلقهما تجاه الوضع في المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد.

ولا تزال تواصل الطائرات الحربية السورية والروسية قصفها لمناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي.