معتز عبد الفتاح: تحب يبقى معاك فلوس ومصر منهارة

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الحياة

السيسي

لبنى عسل

معتز عبد الفتاح

أكد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن تحسن الاقتصاد المصري، لا يعني بضرورة تحسن الوضع المعيشي للمواطن بشكل فوري، معقبًا: "ممكن يكون مع المواطن فلوس، بس الدولة منهارة، تحب يبقي معاك فلوس ومصر منهارة؟".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الإصلاحات الاقتصادية قد تنعكس بشكل سلبي على المواطن، على المدى القصير، لكن على المدى البعيد سيتحسن الوضع الاقتصادي.

وتابع الإعلامي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما جاء إلى السلطة وجد مصر شبه دولة، معقبًا: "الأرقام الاقتصادية لم تكن حقيقية، والأرقام حول مخزون القمح كانت غير حقيقية، مصر كانت تستورد كمية قمح، من غير المنطقي أن يستهلكها الشعب المصري، كان بيتسرق".

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