رسالة من أمير الكويت لقطر.. ما الأمر

29 أغسطس 2019 - 11:45 ص

توجه اليوم الخميس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب ما ذكرته شبكة «الدستور» الإخبارية في بيان صحفي فإنه من المقرر أن ينقل الغانم إلى أمير دولة قطر رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

يأتي هذا في الوقت الذي غرّد فيه وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم عن دوالسعودية واصفا غياها بالشقيقة الكبرى قائلاً: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور خاصةً في الجامعة العربية وأيضًا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّل في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".

وأضاف: مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر.. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل.