بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

فاجأ الإعلامي جابر القرموطي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك"، جمهوره، بمقطع فيديو يكشف من خلاله عن موهبته في الغناء والعزف على العود، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن الشاشة.

وظهر "القرموطي" في الفيديو برفقة مجموعة من أصدقائه وهو يقوم بالعزف على آلة العود بطريقة مميزة وغناء أغنية "ما بيسألش عليا أبدًا" للفنان الراحل محمد عبد المطلب .

وكتب في تعليفه على الفيديو قائلاً: "مع اللمة والصحبة الحلوة".

ومنذ أيام قام جابر القرموطي بنشر مقطع فيديو آخر عبر حسابه على موقع ”تويتر” وهو يعزف ويغني ”يا ليل طول شوية” للفنان الراحل سيد مكاوي برفقة أصدقائه أيضًا.

وكان القرموطي قد نشر قبل فترة البرومو الدعائي الأول لبرنامجه الجديد ”الباش جابر” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والذي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويظهر بشكل مختلف على غرار شخصية ”الباش كاتب”، ويتناول البرنامج أبرز القضايا التي تشهدها الساحة المصرية بشكل ساخر.

يذكر أن آخر تجربة للإعلامي جابر القرموطي كانت عبر شاشة قناة النهار والتي قدم من خلالها برنامج ”مانشيت القرموطي”.