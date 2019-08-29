» فيديو مروع لوحيد القرن يهجم على حارسته

29 أغسطس 2019 - 11:27 ص

لحظات مرعبة عاشتها حارسة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، عندما هاجم حيوان وحيد قرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة، في لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل.



وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها، في حديقة سفاري ألمانية، حيث هاجم حيوان وحيد القرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة.



ونجت الحارسة بحياتها بينما أصيبت ببعض الكدمات، فيما أكد مسئول الحديقة أن حيوان وحيد القرن كان في طور التأقلم إذ وصل الحديقة منذ 18 شهر.



ووقع الحادث في حديقة سيرينجيتي في هودينهاجن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، فيما صور أحد زوار الحديقة المشهد المخيف.



وقال مدير الجديقة إن حيوان وحيد القرن الذي هاجم السيارة وسائقتها بداخلها، يعيش في الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال في طور التأقلم مع المحيط الجديد الذي يعيش فيه، ومن الغير معروف حتى الأن أسباب غضبه.



وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينجيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرًا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج ومن الحادث بإصابات جسيمة.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=GLuQOzYPQ5s

