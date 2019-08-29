نصير: أنا من أشد الداعمين للمرأة بعد الطلاق

29 أغسطس 2019 - 09:49 ص

أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، بالوثيقة الخاصة بتوفير ودعم حقوق المرأة المالية بعد الزواج، متسائلة عن طريقة تطبيق تلك الفكرة ومصدر تمويلها.



وأضافت "آمنة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" ، أنها من أشد الداعمين والمفكرين في قضية المرأة بعد الطلاق، نظرا لما يقوم به بعض الأزواج من التنكيل بزوجاتهم.



وأشارت أستاذة العقيدة والفلسفة، إلى أن بعض الأزواج بعد الانفصال يقوم البعض بحرمان زوجته من حقوقها المالية بعض الطلاق، تاركا أسرته لظروف الحياة، منوهة إلى أن تلك الوثيقة تحتاج لدراسة كبيرة لحماية تطبيقها على أرض الواقع في المستقبل.

