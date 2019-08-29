رسميًا.. جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام باتحاد الكرة

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متابعات- الدويني فولي

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قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية خلفًا لسمير عثمان.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارات اجتماعها بعد قليل، وتحديدًا عقب انتهاء الاجتماع القائم حاليا بمقر اتحاد الكرة.

يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية كان قد قرر تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.

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