بعد رسالة هادئة للسعودية.. سيف القذافي يهدد وزير خارجية قطر

عبد القادر وحيد
هدد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وزير الخارجية القطري الأسبق "حمد بن جاسم".
وكتب سيف القذافي على حسابه في "تويتر": "مرحبا حمد لدي العديد من الوثائق التي تدينك، هل تريد أن أنشرها"؟
وأضاف: مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها. وأعتقد انه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر.. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل.
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