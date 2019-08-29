استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

29 أغسطس 2019 - 09:28 ص

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، بعد أن خسر الدولار 5 قروش خلال اليومين الماضيين بعد تخفيض سعر الفائدة بشكل طفيف،ليعاد حالة الاستقرار أمام الجنيه.

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.50 جنيه للشراء16.60 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر 16.50 جنيهًا للشراء16.60 جنيه للبيع.

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.48 جنيهًا للشراء16.58 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء16.63 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي16.53 جنيه للشراء16.63 جنيه للبيع.