» الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك

29 أغسطس 2019 - 08:23 ص

كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي عن استحقاق فريق مصر المقاصة لـ3 ضربات جزاء في لقائه مع الزمالك بربع نهائي كأس مصر والذي انتهى بفوز الأبيض.



وقال "الشناوي" في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "الزمالك استحق ركلتين جزاء ، واحدة حين قام شريف حازم مدافع الزمالك بلمس الكرة بيده في منطقة الجزاء ، والثانية حين قام أحمد مودي مدافع المقاصة بعرقلة إمام عاشور لاعب الزمالك".



وأضاف: "ميدو جابر لاعب المقاصة استحق ركلتين جزاء بعد تدخلين خشنين من محمود علاء لاعب الزمالك ضده ، بينما استحق عمرو مرعي مهاجم المقاصة ركلة جزاء أخرى بعد تدخل خشن من محمد عبد الغني مدافع الزمالك".



