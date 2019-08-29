» تلميح خطير من إسلام الشاطر بخصوص مدرب الأهلي الجديد

29 أغسطس 2019 - 08:05 ص

ألمح الإعلامي إسلام الشاطر - المذيع بقناة الأهلي - أنه ربما يكون المدير الفني الجديد للفريق ليس من الأسماء التي طرحتها وسائل الإعلام.



وقال "الشاطر" في قناة الأهلي: "كل زميل بيجتهد لمعرفة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بنشكر اجتهاده لكن مفيش معلومة مؤكدة".



وأضاف: "لجنة التخطيط هي المنوط بيها اختيار المدير الفني الجديد .. وممكن ترقصك كدا بلغة الكورة .. يعني توديك في حتة ويبقى المدير الفني في حتة تانية خالص".



وتابع: "أنا عندي معلومة عن المدير الفني الجديد بس عمري ما هقولها طبعا لسبب بسيط .. ممكن يبقى الأهلي اختار مدير فني معين وتمت المفاوضات ثم يحدث خلاف في آخر ثانية وقتها تقولوا قناة الأهلي بتقول أخبار غلط .. فلما يتم التعاقد رسميا هنقول".



