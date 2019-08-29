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قتلها ثم اغتصب جثتها .. جريمة تهز حدائق القبة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حدائق القبة

أقدم عاطل على جريمة تقشعر لها الأبدان ، وذلك بعد قيامه بقتل سيدة واغتصاب جثتها بمنطقة حدائق القبة ، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة تدعى "ع. م"،63 سنة وبعثرة في محتويات الشقة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق الأرضي، وبالمعاينة تبين أن العقار مغلق بالمفتاح، معه احتمالية دخول الجاني من شباك غرفة المطبخ بأسلوب التسلق، وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "س. أ"، وشهرته "نور الحلاق"، سابق ضبطه واتهامه في عدد من قضايا السرقات.

كما أفادت التحقيقات بأن المتهم مدمن لمخدر الهيروين والأقراص المخدرة، وأنه يتردد على المنطقة بصفة دائمة لتعاطي المخدرات في الحديقة المجاورة لشقة المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات؛ أقر بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك بمروره بضائقة مالية، وأنه كان يبحث عن مبلغ مالي لشراء مخدر الهيروين.

وقال المتهم في اعترافاته؛ إنه يوم ارتكاب الحادث مكث في حديقة الحديقة المجاروة لشقة المجني عليه وتعاطى أقراص لهيروين المخدر؛ عقب أذان الفجر تسلق المواسير الجانبية للعقار، حيث صعد شقة المجني عليها ودخل إلى المطبخ واستل سكينا، ودخل إلى غرفة المجني عليها التي كان نائمة.

وأضاف أنه "عندما فتح الدولاب لسرقة أي مبلغ مالي، فوجئ بالمجني عليها تحاول الإمساك به، فوجه إليها عدة طعنات ذبحية بالرقبة والبطن حتى سقطت إلى جانب السرير في حالة نزيف جراء الطعنات، وبعدها عاشرها جنسيا، وفرّ هاربا إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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