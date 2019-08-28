» الزمالك يضرب موعدًا مع الاتحاد بكأس مصر

28 أغسطس 2019 - 10:03 م

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى دور الـ4 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.

أحرز الهدف عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك .

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف إلا انهم رفضوا الإرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجانب مرمى المقاصة .

وفى الدقيقة 25 أشهر محمد معروف حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الاوغندى خالد اوتشو مدافع وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكابالا استغلال مهارته الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على مرمى المقاصة.

حاول مصر المقاصة بداية من الدقيقة 30 الضغط على لاعبى الزمالك بغية شن بعض الهجمات على محمد عواد حارس مرمى الزمالك وبالفعل حدثت انفعالات بين اللاعبين وهو ما دفع محمد معروف اشهار الكارت الأصفر فى مناسبتين على محمد إبراهيم وصلاح ريكو لاعبا المقاصة فى الدقيقتين 33 و 34 للخشونة المتعمدة وهو ما أدى لوجود حالة من النرفزة داخل الملعب انتقلت سريعا للجهاز الفنى للمقاصة .

وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم الكارت الأصفر الرابع فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك ، وتمر الدقائق المتبقية فى هدوء بعيدا عن مرمى الفريقين بعدما انحصرت الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يقوم أشرف بن شرقى بهجمة عنترية وتصل الكرة لحمدى النقاز من انفراد كامل يطيح بها خارج المرمى ويطلق بعدها محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على المقاصة

الشوط الثانى

بدأ مصر المقاصة الشوط الثانى بإجراء التغيير الأول بنزول باولن فوافى وخروج موسيس ، إلا أن هذا التغيير لم يأتى بجديد واستمر الزمالك فى محاولاته وفى الدقيقة 51 يقود شيكابالا بهجمة عنترية ويسدد كرة قوية بجانب القائم الأيسر للمقاصة ، وفى الدقيقة 57 يجرى الزمالك تغييره الأول بإشراك أمام عاشور بدلا من شبكابالا ، بعدها بدقيقة يشهر الحكم الكارت الأصفر فى وجه صلاح أمين مهاجم المقاصة .

جاءت أحداث الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى حماسية من جانب الفريقين وخاصة من لاعبى المقاصة الذين حاولوا إدراك هدف التعادل بشتى الطرق وبالفعل سنحت لهم اخطر الفرص مع البديل عمرو مرعى الذى تخطى محمد عبد الغنى مدافع الزمالك الذى قام بعرقلة اللاعب إلا أن الحكم امر باستكمال اللعب

وفى الدقيقة 75 أجرى الزمالك التغيير الثانى بنزول محمد عبد الشافى وخروج المغربى محمد بوناجم الغير موفق والذى ظهر عليه عدم تأقلمه مع الفريق تماما

فى الدقيقة 77 يجرى المقاصة تغييره الثالث بإشراك صلاح عاشور بدلا من خالد اوتشو لزيادة الفاعلية الهجومية وبالفعل يمتلك لاعبو المقاصة مجريات الأمور تماما ، وينجح محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى التصدى لبعض الكرات الخطرة وفى الدقيقة 83 يجرى الزمالك تغييره النزول بإشراك محمود عبد العزيز بدلا من عمر السعيد .

ويحاول لاعبو الزمالك فى الدقائق المتبقية امتصاص حماس لاعبى المقاصة بغلق المساحات وتجميد الكرة فى وسط الملعب حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة .