حارس الريال يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

28 أغسطس 2019 - 09:14 م

اقترب كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية.

وقالت الصحيفة في خبر حصري لها أن نافاس اتفق مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على الرحيل بسبب تفضيل الأخير للبلجيكي تيبو كورتوا في مركز حراسة المرمى والبدء به أساسيا، وان اللاعب بالفعل لديه اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بالرغم من اقتناع زيدان بنافاس في حراسة المرمى، إلا أنه تفهم موقف الحارس الذى يرغب في المشاركة بصفة أساسية، لذلك قرر الرحيل.

المعروف ان نافاس يبلغ من العمر 33 عاما ، وقد تعاقد معه ريال مدريد في عام 2014 بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس العالم.