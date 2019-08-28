» أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله

28 أغسطس 2019 - 08:55 م

فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي زوجته ندى كامل، بالذهاب لها في أثناء تصفيف شعرها، داخل كوافير.

ونشر الفيشاوي صورة لهما من داخل "الكوافير"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وأحضر الفيشاوي لزوجنه ورد، وتين شوكي، وعلق الفيشاوي على الصورة: "جبت ورد وتين شوكي وروحت لمراتي مفاجأة".

وأعلن الفيشاوي العام الماضي، زواجه من ندى الكامل، وهي الزيجة السادسة لأحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي على الظهور في العديد من المهرجانات والحفلات بصورة لافتة.

