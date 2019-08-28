«نتنياهو» يفاجئ الجميع عن «صفقة القرن»

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حسن علام- متابعات

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إسرائيل

فلسطين

خطة السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتوقع كشف النقاب عن الخطة الأمريكية للسلام بعد وقت قصير من انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة التي ستجرى 17 سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار البيت الأبيض جيسون جرينبلات إعلانه أن واشنطن لن تكشف عن الشق السياسي من خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بصفقة القرن، إلا بعد إجراء انتخابات الكنيست المبكرة في سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قبل عشرة أيام بأن إدارته ستعلن عن الشق السياسي من صفقة القرن، عقب الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد في 17 سبتمبر المقبل.

وحاولت الإدارة الأمريكية الترويج للشق الأول من صفقة القرن وهو الشق الاقتصادي، والذي تمثل في عقد ورشة البحرين الاقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة خلال شهر يونيو الماضي، والتي كانت نتائجها مخيبة لآمال مبعوثي الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات.

ووفق مسؤول بالبيت الأبيض، فإن زيارة جاريد كوشنر لعدة دول عربية فى يوليو الماضى، جاءت بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية المقترحة لتسوية القضية الفلسطينية التي تتضمن ضخ 50 مليار دولار للضفة الغربية المحتلة.

كما أعلن الفلسطينيون رفضهم لخطة السلام بين فلسطين وإسرائيل، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، كما طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأمريكي لعملية السلام الحديث بلغة واضحة برفض «الصفقة المشبوهة».


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