» انفجار عنيف يهز مدينة عفرين السورية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع انفجار عنيف بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي الغربي.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل.


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