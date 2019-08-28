مقترح بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية

28 أغسطس 2019 - 07:21 م

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، تخفيفًا على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.





وقال "أبو طالب"، في مقترحه: لا يخفى على أحد الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه، التي التهمت ما تبقى من فلوس في جيوب المصريين، وأصبح الكثير غير قادر على الوفاء بمتطلباته اليومية.





وأكمل "أبو طالب"، تستعد الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة، للعام الدراسي الجديد، وهو ما سيزيد من أعباء المواطنين اليومية، وبالتالي أصبح إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، أمر لابد منه.



