  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
بن سلمان

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

الملك سلمان

للعدالة الناجزة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فيسبوك

أول تعليق من «فيسبوك» على «الضرائب المصرية»

منتخب مصر

منتخب اليد يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية

أرشيفية

«القوات المسلحة» تنفي امتلاكها سلسلة «صيدليات»

ريهام سعيد

بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

مصر

صدمة في إسرائيل من لاعب مصري.. ما الذي فعله ؟

الشرطة الفرنسية

ضرب سفير دولة خليجية بواشنطن وإصابته..السبب صادم

جونسون

«جونسون» يعلق عمل البرلمان.. لهذا السبب

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"محمد رمضان": محدش بيسجد لربنا بالشفتشي

مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي

الرياضة

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"

#

«نيمار»: لن أرتدي قميص "سان جيرمان" مرة أخرى

#

أول تحرك لمجلس الأهلي عقب وفاة عضو بفرع «زايد»

#

الخطيب يكتشف مفاجأة كارثية وراء هزائم الأهلي

مانشستر يونايتد

المصريون

إبراهيموفيتش

أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استعداده للعودة من جديد لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حينما ينتهي عقده في نوفمبر المقبل.

وسجل إبراهيموفيتش صاحب الـ37 عامًا 46 هدفًا في 49 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى الفريق المنافس في الدوري الأمريكي في مارس عام 2018.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذلك إذا أرادني مانشستر يونايتد، سأكون موجودًا".

وسجل اللاعب السويدي 28 هدفًا في أول موسم له مع مانشستر يونايتد في 2016 - 2017، قبل أن يعاني من إصابة في الركبة، ليرحل عن الفريق بعد أن تم فسخ عقده لمدة عامين مع الفريق باتفاق مشترك بين الجانبين، للسماح له بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

وفي حالة انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإنه لن يتم السماح له بالمشاركة مع الفريق حتى يناير المقبل، حينما يتم فتح فترة الانتقالات الشتوية القادمة في إنجلترا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. «إبراهيموفيتش» يرغب في العودة لهذا النادي
» موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
» رسالة قاسية من جماهير مانشستر يونايتد لـ«بوجبا»
» نرمين الفقي بـ«هوت شورت» أبيض على «المرجيحة»
» محكمة بريطانية تقرر حبس مهاجم ليفربول السابق
» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال
» إنشاء أطول وأسرع "ملاهي" في العالم بالسعودية
» حكم صلاة الفروض مع العشاء جمع تأخير بسبب العمل
» فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم
» «فيس بوك» يمنع طالبا عربيا من دخول أمريكا
» شبهته بالغوريلا.. مذيعة تبكى على الهواء فى اعتذارها لزميلها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية