فنانة شهيرة بملابس جريئة للغاية مع كاظم الساهر

28 أغسطس 2019 - 05:57 م

نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من إطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها مع الفنان كاظم الساهر بعد تألقها في ظهور ضيف شرف في فيلم العيد "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان.

وأثارت منى ممدوح الجدل على السوشيال ميديا، لإطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها مع الفنانة كاظم الساهر، مرتدية فستانا قصيرا للغاية فوق الركبة، ومكشوف الصدر والجوانب، باللون الأخضر الفاتح، وهو ما جعل الجمهور يعلق: "يا بختك".

وعلقت منى ممدوح على الصورة قائلة: "مبسوطة إني شوفتك بعد 15سنة لما كنت هعمل معاك كليب ولما كلمت أمي الله يرحمها في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل وفرحت أكتر إني سمعتك لايف حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم للفنان كاظم الساهر".

