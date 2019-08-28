» محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

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المصريون

محمد إيهاب

دورة الالعاب الافريقية

حصل البطل الأولمبي محمد إيهاب على ذهبية جديدة، أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وفاز الرباع محمد إيهاب في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف.

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.


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