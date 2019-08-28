سيف القذافي: "السيسي" هدية الله للمصريين

28 أغسطس 2019 - 01:32 م

قال سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إن مصر ربنا حماها بسبب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تدوينة له على حسابه في تويتر كتب قائلاً: "حاولوا إسقاط مصر ومن ثم استخدامها قاعدة خلفية للهجوم على بقية الدول العربية ونشر الفوضى الخلاقة مستخدمين جماعة الإخوان ومال قطر وإعلامها لولا أن الله قيض لمصر رجلاً يقال له عبدالفتاح السيسي وقيض للعرب دولة يقال لها السعودية لتتحطم أحلامهم وتتكشف خيانتهم.. والحمد لله من قبل وبعد".

كما كتب سيف الإسلام عن تقديره لدور المملكة: "في أوج الخلاف بين ليبيا والسعودية وعندما كانت ليبيا تحت حصار جائز نتيجة قضية لوكربي بذلت السعودية كل ما بوسعها من أجل رفع الحصار حتى رفع".

وأضاف: في 2011 عندما بدأت الأحداث ظننت أن السعودية ستكون أول من سيتدخل ضدنا مع حلف الناتو ولكنها كانت أول من طالب بتغليب لغة الحوار وحقن الدماء".



