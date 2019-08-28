طبيبة بيطرية تصدم الجميع: "الحيوانات بتحب أغاني عمرو دياب"

كشفت الطبيبة البيطرية، نادين العمروسي، عن تجربتها بمعالجة الحيوانات بالغناء، مشيرةً إلى أنها لجأت للفكرة بسبب تعرض الحيوانات للضغط النفسي، بسبب سوء معاملتها.

وأضافت في تقرير لها ضمن برنامج “8 الصبح” على قناة DMC ، أنها اكتشفت أن عزف الموسيقى بجوار حيوان أليف، يدفع الحيوانات للتفاعل معها، وهو ما شاهدته بنفسها في معهد الموسيقى العربية.

وتابعت عن أنها تفضل استخدام الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحيلم حافظ إلى جانب الأغاني التي تتفاعل معها الحيوانات مثل أغنية “أجمل عيون” لـ عمرو دياب و”3 دقات” لأبو