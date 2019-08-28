  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
جانب من اللقاء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

عفو رئاسي عن 676 سجينا

عفو رئاسي عن بعض السجناء بمناسبة عيد القوات المسلحة

السيسي

سيف القذافي: "السيسي" هدية الله للمصريين

السعودية

السعودية.. تطور مثير في قضية "عبير"

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان: "بتموتوا فينا واحد ورا التاني"

طبيبة بيطرية

طبيبة بيطرية تصدم الجميع: "الحيوانات بتحب أغاني عمرو دياب"

أرشيفية

غازات سامة وحرائق وارتفاع في الحرارة.. تحذير خطير من الأرصاد

الإعلامي عمرو أديب

أديب: لما تبقي زي سويسرا هنخليها 20 يوم إجازة فى الشهر

أبنا زنجبار

لهذه الأسباب.. صراع «بورتسودان» للخلف در

أمير الكويت

مؤثر.. سياسي شهير يتصدق عن أمير الكويت في الحرم

غازات سامة وحرائق وارتفاع في الحرارة.. تحذير خطير من الأرصاد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تحذير خطير من فول الشارع

#

الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

#

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس ثالث أيام العيد

الطقس

صدى البلد

الأرصاد

أحمد عبدالعال

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حرائق غابات الأمازون سيكون لها تأثير ضار جدًا على مناخ العالم، خاصة أن هذه الغابات تعطي العالم ما يقرب من 20% أكسجين، فضلًا عن أن هذه الحرائق ينتج عنها انبعاث كميات كبيرة من غازات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وهذه الغازات من غازات الاحتباس الحراري وسوف تؤثر على المناخ.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة، وحال حدوث أمطار سيجعل الأمطار حمضية ويجعل لها تأثير ضار على المزروعات، ومنها سيكون لها تأثير على الإنسان والحيوان.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير حرائق غابات الأمازون سيكون على العالم أجمع، ومصر جزء من العالم. وشدد "عبد العال"، على ضرورة العمل على زيادة الرقعة الخضراء بالعالم أجمع قدر الإمكان؛ لكونها المتنفس الطبيعي الوحيد لتغيير المناخ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة سورية تثير غضب المصريين بمقطع فيديو لـ أم كلثوم
» «فيس بوك» يمنع طالبا عربيا من دخول أمريكا
» شبهته بالغوريلا.. مذيعة تبكى على الهواء فى اعتذارها لزميلها
» تعرف على «عزومة» بوتين لـ«أردوغان» في محلات روسيا
» تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت
» الكويت.. وافد عربي يطعن ابن بلده 3 طعنات
» «الصحة السعودية»: إيقاف 11مركزًا صحيًا.. لهذه الأسباب
» إعلامية شهيرة تسب زوجها فى الملاهي وتطلب الطلاق
» تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك
» متابع يصدم زينة بتعليق "جريء".. والأخيرة ترد
» فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية