أديب: لما تبقي زي سويسرا هنخليها 20 يوم إجازة فى الشهر

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر
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مؤثر.. سياسي شهير يتصدق عن أمير الكويت في الحرم
إيمان هاني
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