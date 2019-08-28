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أبناء زنجبار يستقبلون الجيش اليمني بهتافات: " شرعية شرعية"

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أبنا زنجبار
أبنا زنجبار

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استقبل أبناء زنجبار  في أبين دخول الجيش اليمني الذي دخل مدينتهم اليوم بهتافات: "شرعية شرعية".

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلامية فإن طلائع قوات الشرعية دخلت عدن، مشيرة إلى وقوع اشتباكات في خور مكسر.

ودعا وزير الداخلية اليمنية القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، محذرًا من أي أعنال انتقامية.

وأفادت بعض المصادر في وقت سابق الثلاثاء أن القوات الشرعية سيطرت على زنجبار عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن، منوهة أن القوات الحكومية وصلت وادي دوفس شرق عدن.

كما أكد وزير الإعلام اليمني سيطرة الجيش على زنجبار، مضيفًا أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.


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