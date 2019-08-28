يعذب طفلتيه ويلقي بهما "مكبلتين"على قارعة الطريق

28 أغسطس 2019 - 11:35 ص

سادت حالة من السخط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور لطفلتين مكبلتين تعرضتا للتعذيب على يد والدهما في بغداد.

وأكد مصدر في الشرطة العراقية أن قوة أمنية قامت باعتقال والد طفلتين، بعد أن عذبهما ورماهما على الطريق بعد أن قيدهما بالأغلال جنوبي العاصمة.

وأضاف أن قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على والد طفلتين (الأولى 12عامًا والثانية 8 أعوام) قام برميهما على قارعة الطريق بعد تقييدهما وتعريضهما للتعذيب الجسدي في منطقة حي التأميم.

كما أوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - إلى أن "المعتقل تم تسليمه إلى الجهات المختصة، ولم تعرف بعد دوافع هذا الفعل أو أية تفاصيل أخرى.



