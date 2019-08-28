» إعلامية شهيرة تسب زوجها فى الملاهي وتطلب الطلاق

متابعات-علا خطاب
صدمت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، متابعيها بنشرها فيديو طريفًا أثناء تواجدها في إحدى مدن الملاهي، بصحبة زوجها فاليريو أمارانو رجل الأعمال الإيطالي.، وهي تتطلب الطلاق منه .
ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على إنستجرام، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه خائفة أثناء ركوبها قطار الملاهي بصحبة زوجها، الذي حاول طمأنتها بتدليك رقبتها إلا أنها لم تطمئن حتى انتهت مدة اللعب، لتعلق على انتهائها قائلة: “اكرهه.. لقد نجونا.. لكن ما زلت أريد الطلاق” لتقول بعدها “لا.. معا للأبد حبيبي”.
وكتبت ريا ابي راشد في تعليق على الفيديو قائلة: “الأشياء التي نفعلها من أجل الحب، شاهدوا الفيديو لآخره، واسخروا مني كيفما شئتم”.
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