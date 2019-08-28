السيسى يطالب مؤسسات القطاع الخاص العالمية بهذا الأمر

28 أغسطس 2019 - 10:40 ص

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.



وتابع الرئيس السيسي: "أذكرهم دوماً أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا.



