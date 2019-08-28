السيسى يطالب مؤسسات القطاع الخاص العالمية بهذا الأمر

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قمة تيكاد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار. 

وتابع الرئيس السيسي: "أذكرهم دوماً أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسى -خلال كلمته- أمام الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة "تيكاد" والمقامة فى اليابان، أنه يجب على مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، مؤكداً أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة، وأيادينا ممدودة للتعاون، وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين.

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