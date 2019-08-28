» تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

28 أغسطس 2019 - 10:07 ص

أعلن أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام اتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والتي كان مقررًا لها يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج “الماتش”، على قناة صدى البلد: “المباراة ستقام يوم 18، والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها”، متابعا: “من الوارد إعلان أسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة كاس السوبر عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل في مصر.

وتم وضع خيارين من الملاعب لاستضافة هذه المباراة وهما استاد القاهرة واستاد الجيش ببرج العرب، وتلعب بحضور الجماهير.