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محمد رمضان يرد على منتقديه.. ومتابعون: "الله يهديك"

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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تويتر

محمد رمضان

حفل الساحل

خرج الفنان محمد رمضان، عن صمته ورد على الانتقادات التى تعرض لها بعد حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي "أقوى حفلة في الساحل".

ونشر محمد رمضان صورة له من حفلته الأخيرة بالساحل عبر تويتر وعلّق عليها قائلا "‏ ‎ #ثقة_في_الله_نجاح دائمًا" .

ولقيت التغريدة ردودًا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏ ‎فنان موهوب ولكن الأسلوب لو اتغير هتكون في حتة تانية" و"‏مش عارف أقولك ايه بس الغرور وحش"،"والله يهدينا ويهديك".

وأحيى محمد رمضان الأسبوع الماضي أقوى حفلة في الساحل بحضور عدد جماهيري كبير.

ويستعد محمد رمضان لإقامة حفلته المقبلة في إستاد القاهرة بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة.


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