دولة جديدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

28 أغسطس 2019 - 09:49 ص

قالت حكومة هندوراس إن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس، .

وتأتي هذه الزيارة كاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف رئيس هندوراس أنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، مضيفًا أن المكتب الدبلوماسي هو امتداد لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وكانت وزارة خارجية هندوراس قد ذكرت في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليًا تحليله في الأجواء الدولية.