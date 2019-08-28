استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم

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الدولار

البنوك المصرية

بنك القاهرة

شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الأربعاء، الموافق 28 أغسطس، حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.54 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.


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