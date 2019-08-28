» فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها

28 أغسطس 2019 - 08:30 ص

أكد الفنان أحمد صلاح حسني سعادته واستفادته بالمشاركة في مسلسل لآخر نفس مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وقال "حسني" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "سعيد لأن لقائه الأول مع الفنانة ياسمين عبد العزيز كان من خلال تجربة مختلفة بالنسبة لها، فهي نجمة سينمائية لها رصيد كبير من أدوار الدراما والتراجيديا، لكن تركيزها كان في الفترة الأخيرة على الكوميديا، وكان ذكاء منها أن تقدم على التغيير" .. مضيفًا: "بحترم قرارها جدا"..

