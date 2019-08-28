  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:35 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

أمين: محمد رمضان صاحبي بس مش هقبل يسجد لربنا بـ"الشيفتشي"

مرتضى منصور

قريبا .. محمود الخطيب ومرتضى يلتقيان وجهًا لوجه .. ما السر؟

محمد رمضان

فنان شهير يهاجم محمد رمضان: احنا دولة إسلامية ومينفعش يتعرى فيها

الخطيب

زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة

القيعي

القيعي يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

محمد رمضان

تعليق صادم لنقابة المهن الموسيقية على حفل محمد رمضان

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: هذا هو موعد إعلان اسم مدرب المنتخب

الذهب يصعد والدولار يتراجع

مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر المقبلة

الدكتور مدبولي

متحدث "الوزراء": يوم الأحد القادم إجازة في هذه الحالة

أرشيفية

نساء مكسورات الجناح.. ضرب وإهانة ومعاناة

فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها

الصفحة الأخيرة

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث

#

ياسمين عبد العزيز: هذه تفاصيل انفصالي عن ابو أولادي

#

بعد 17 عامًا من الغياب ياسمين عبد العزيز تعود بـ"معكم"

#

طبيب شريف مدكور يفجر مفاجأة كبرى عن مرضه بالسرطان

أحمد صلاح حسني

أكد الفنان أحمد صلاح حسني سعادته واستفادته بالمشاركة في مسلسل لآخر نفس مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال "حسني" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "سعيد لأن لقائه الأول مع الفنانة ياسمين عبد العزيز كان من خلال تجربة مختلفة بالنسبة لها، فهي نجمة سينمائية لها رصيد كبير من أدوار الدراما والتراجيديا، لكن تركيزها كان في الفترة الأخيرة على الكوميديا، وكان ذكاء منها أن تقدم على التغيير" .. مضيفًا: "بحترم قرارها جدا"..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها
» دونيس: الأهلي تواصل معي لتدريبه لكني رفضته كما رفضت الزمالك
» نجم الأهلي يماطل الإدارة .. واقتراح بالاستغناء عن "أجايي"
» بعد انفصالها فنان المصري .. فنانة سورية: ستات مصر يتعملهم تمثال
» فنانة شهيرة تنشر صورتها وهي طفلة .. والجمهور مصدوم من تغير شكلها
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 83 سنة
» زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة
» تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر
» "آل الشيخ" يكشف عن الصفقة الجديدة لفريقه الإسباني
» اقتصادي يكشف معلومة هامة عن اختفاء السوق السوداء للدولار
» داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية