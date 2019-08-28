  • الأربعاء 28 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:36 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

أمين: محمد رمضان صاحبي بس مش هقبل يسجد لربنا بـ"الشيفتشي"

مرتضى منصور

قريبا .. محمود الخطيب ومرتضى يلتقيان وجهًا لوجه .. ما السر؟

محمد رمضان

فنان شهير يهاجم محمد رمضان: احنا دولة إسلامية ومينفعش يتعرى فيها

الخطيب

زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة

القيعي

القيعي يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

محمد رمضان

تعليق صادم لنقابة المهن الموسيقية على حفل محمد رمضان

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: هذا هو موعد إعلان اسم مدرب المنتخب

الذهب يصعد والدولار يتراجع

مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر المقبلة

الدكتور مدبولي

متحدث "الوزراء": يوم الأحد القادم إجازة في هذه الحالة

أرشيفية

نساء مكسورات الجناح.. ضرب وإهانة ومعاناة

دونيس: الأهلي تواصل معي لتدريبه لكني رفضته كما رفضت الزمالك

الرياضة

الأهلي
الأهلي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة

#

هل اقترب من الأهلي؟.. «كهربا»: «جاهز للاحتفال»

#

رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات

#

خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟

الاهلى

كشف جورجوس دونيس، المدير الفني لفريق باناثينايكوس اليوناني إنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي.

ويواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق بعد أن قررت الإدارة الاستغناء عند خدمات الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأضاف دونيس، في تصريحات صحفية أنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي، منذ 10 أيام، بعد أن عرض عليه وسيط الأمر "حسب مصراوي".

وأكمل: "رفضت العام الماضي عرضًا من الزمالك، وكذلك الصيف الجاري، أريد أن أواصل عملي في اليونان".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها
» دونيس: الأهلي تواصل معي لتدريبه لكني رفضته كما رفضت الزمالك
» نجم الأهلي يماطل الإدارة .. واقتراح بالاستغناء عن "أجايي"
» بعد انفصالها فنان المصري .. فنانة سورية: ستات مصر يتعملهم تمثال
» فنانة شهيرة تنشر صورتها وهي طفلة .. والجمهور مصدوم من تغير شكلها
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 83 سنة
» زكي: نجم الأهلي سينتقل للزمالك خلال 24 ساعة
» تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر
» "آل الشيخ" يكشف عن الصفقة الجديدة لفريقه الإسباني
» اقتصادي يكشف معلومة هامة عن اختفاء السوق السوداء للدولار
» داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية