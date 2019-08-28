» نجم الأهلي يماطل الإدارة .. واقتراح بالاستغناء عن "أجايي"

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أزارو

أجايي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن وليد أزارو نجم الأهلي يماطل الإدارة .

وقال "زكي" : "وليد أزارو حصل على إذن من الجهاز الفني بقضاء إجازة قصيرة في المغرب على أن يعود يوم الثلاثاء ومعه عرض من للرحيل عن الفريق".

وأضاف: "وليد أزارو تأخر في العودة عن الموعد المحدد لكي يضيع الوقت على النادي ، وبخاصة أن باب القيد سيغلق خلال ساعات ، ومن ثم هناك اقتراح داخل الأهلي بالاستغناء عن النيجيري جونيور أجايي لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد قبل غلق باب القيد".

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