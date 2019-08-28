القيعي يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

28 أغسطس 2019 - 05:25 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود حالة من التكتم الشديد وسط مسؤولي النادي الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع عبر "يوتيوب" : "اتصلت بالمهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي وأقسم لي أنه لا يعرف اسم المدرب الجديد لكني عرفت منع معلومة".



وأضاف: "القيعي قال لي إن أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي - سافر إلى أوروبا للتعاقد مع المدير الفني الجديد الذي تم الاستقرار عليه بالفعل وليس من أجل التفاوض فقط".



وتابع: "أخبرني أن الإعلان عن المدير الفني سيكون خلال 48 ساعة .. ليلة الخميس .. وأقصاها الجمعة صباحا".



