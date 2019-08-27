» اقتصادي يكشف معلومة هامة عن اختفاء السوق السوداء للدولار

27 أغسطس 2019 - 10:00 م

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد، إن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج للدولار إلى داخل مصر يعكس الثقة في النظام المصرفي المصري.



وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية: «اختفاء السوق السوداء نتج عنه تحويل جميع الدولارات عن طريق مكاتب الصرافة والسوق الرسمية».

